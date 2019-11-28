Silvanlılar sağlık hizmetini "dijital hastane" ile alacak

28.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:33

Sağlık Bakanlığınca "dijital hastane" olarak tasarlanan ve son teknolojik cihazlarla donatılan 200 yataklı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi, 2 ay içinde hizmete girecek.

3 yıl önce yapımına başlanan 27 bin metrekare kapalı alana sahip Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi sayesinde ilçe halkı kaliteli sağlık hizmet alacak.

Başhekim Fesih Uyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut devlet hastanesinin 1993 yılından beri 100 yatak kapasiteyle yaklaşık 120 bin nüfuslu ilçeye hizmet vermekte yetersiz kaldığını söyledi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında ilçede "dijital hastane" yapılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Uyan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Türkiye'deki sağlık sistemi çok güzel bir noktaya geldi. 3 yılda hastanemiz tamamlandı. Diyaliz, yoğun bakım, ameliyathane ve servis yataklarıyla 200 yatak kapasiteli hastanenin hasta odaları tek ve iki kişilik olarak dizayn edildi. 23 yatak kapasiteli acil servis ünitesi oluşturuldu."

"Organ naklinin bile yapılabileceği ameliyathaneler oluşturuldu"

Hastanenin son teknolojik cihazlarla donatıldığını aktaran Uyan, "Organ naklinin bile yapılabileceği ameliyathaneler oluşturuldu. Hastanemiz Sağlık Bakanlığımızın önem verdiği dijital hastane olarak yapıldı. Doktorun veya sağlık personelinin yaptığı bütün işlemler kayıt altına alınacak. Bu sayede herhangi bir veri kaybı veya ihmal durumu yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

"Özel hastanede göremeyecekleri hizmetle karşılaşacaklar"

Vatandaşların hastanenin açılmasını heyecanla beklediğini vurgulayan Uyan, verecekleri hizmet sayesinde hastaların il merkezi veya başka illerdeki hastanelere gitmesine gerek kalmayacağını dile getirdi.

Uyan, "Hastanemiz tamamlandı 2 ay içerisinde hizmet sunmaya başlayacak. Hastalarımız, özel hastanede göremeyecekleri hizmetle karşılaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Silvanlılar mutlu

Silvanlı Selman Damlayıcı, modern hastaneye kavuşacakları için sevinçli olduklarını belirterek, "İlçe halkı olarak bu hastaneye çok ihtiyacımız vardı. Mevcut hastane yetersiz olduğu için Diyarbakır ve Batman'a gidiyorduk. Artık bu sona erecek. Silvan'da yeni hastanenin açılması bizim için güzel olacak. Mevcut hastanemiz yetersiz kalıyor. Kapasitesi az. Yeni hastane açılırsa kapasitesi yüksek olacağından sıkıntı yaşanmaz. Silvanlı olarak yeni hastanenin açılmasından mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Esnaf İkram Ada da dijital hastane yapılmasından duyduğu memnuniyeti aktararak, "Çok güzel bir hastane yapıldı. Bu hastanenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Heyecanla hastanenin açılmasını bekliyoruz. Umuyoruz daha güzel şeyler olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA