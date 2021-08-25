Silvan Kaymakamı Öztürk esnafı ziyaret etti
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Silvan Kaymakamı Öztürk esnafı ziyaret etti

Silvan Kaymakamı Öztürk esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Batı - Haberler | Güncel

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, esnafa ziyarette bulundu.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, esnafa ziyarette bulundu.

Öztürk, Gazi Caddesindeki esnafı ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, yaptığı ziyaretlere değinerek, "Hep birlikte daha güçlü ve yaşanılabilir bir ilçe olmak için bütün kurumlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Batı

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