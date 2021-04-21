Silvan'da ÖSYM Sınav Merkezi ve Koordinatörlüğü açıldı

Silvan ilçesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınav Merkezi ve Koordinatörlüğü açıldı.

Silvan ilçesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınav Merkezi ve Koordinatörlüğü açıldı.

ÖSYM Sınav Merkezi ve Koordinatörlüğünün açılmasına ilişkin Silvan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Silvan ÖSYM Koordinatörü Prof. Dr. Sedat İlhan, ÖSYM temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Merkezin Silvan'a kurulmasıyla artık yapılan sınavlar ilçede gerçekleştirilecek.

Bir çok sınav için Diyarbakır başta olmak üzere çevre illere gitmek zorunda kalan öğrencilerin artık ilçede sınavlarına girebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Batı