Silvan'da mahsur kalan 25 kişi Kaymakamlıkça misafir edildi - Haberler
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Silvan'da mahsur kalan 25 kişi Kaymakamlıkça misafir edildi

Silvan'da mahsur kalan 25 kişi Kaymakamlıkça misafir edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Malabadi köyü civarında etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 25 kişi, Kaymakamlıkça ilçede misafir edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Malabadi köyü civarında etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 25 kişi, Kaymakamlıkça ilçede misafir edildi.

İlçeye bağlı Malabadi köyü civarında Tatvan, Hatay, Muş Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Diyarbakır, Antalya'dan Van istikametinde giden, tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda mahsur kalan yolcular, Kaymakam Murat Öztürk'ün talimatıyla bölgeden alınarak kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi ilçeye getirilerek, Malabadi Anadolu Lisesi pansiyonuna yerleştirilip misafir edildi. - DİYARBAKIR

Silvan'da mahsur kalan 25 kişi Kaymakamlıkça misafir edildi

Silvan'da mahsur kalan 25 kişi Kaymakamlıkça misafir edildi

Silvan'da mahsur kalan 25 kişi Kaymakamlıkça misafir edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Murat Öztürk, Diyarbakır, Tatvan, kar, 3. Sayfa, Haber

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