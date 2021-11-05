Silvan Belediyesinden yol çalışması

Silvan Belediyesi tarafından parke taşı döşeme çalışması yapılıyor.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk'ün talimatıyla belediye ekipleri, 40 kırsal mahallede 100 bin metrekarelik kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaymakam Öztürk yaptığı açıklamada, kırsal mahallelere yapılan hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Yıllarca hizmetten mahrum bırakılan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Ekiplerimizin kırsal mahallelerdeki çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talepleri değerlendirip yollarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız için kırsal mahallelerimizde yaşanılabilir bir alan yaratabilmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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