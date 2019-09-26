Silivri Devlet Hastanesi'nin bahçesine yaşanan deprem nedeniyle çadır kuruldu

26.09.2019 16:24

İstanbul'u sallayan deprem vatandaşların büyük bir panik yaşamasına neden oldu. İstanbul'da meydana gelen depremin şiddetini Avrupa Sismoloji Merkezi 5,9, Kandilli Rasathanesi 6, AFAD ise 5,8 olarak duyurdu.

28 ARTÇI DAHA YAŞANDI

İstanbul'un tüm ilçelerinde hissedilen deprem sonrası 28 artçı daha yaşandı. Deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

HASTANEYE ÇADIR KURULDU, AMBULANS HELİKOPTER İNDİ

Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Hastanenin bahçesine çadır kuruldu. Ayrıca hastanenin yanına tedbir amaçlı ambulans helikopter indi.

Kaynak: İHA