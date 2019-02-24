Silivri'de Deniz Suyu 150 Metre Geri Çekildi

Silivri'de kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle deniz suyu yaklaşık 150 metre geri çekildi. Bu nedenle kum adası oluşurken, çöpler de ortaya çıktı. Denizin çekilmesini izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Fırtına nedeniyle sahildeki bazı seyyar tezgahlar da devrildi.

"ÇOK UZUN SÜRECEK BİR DURUM DEĞİL"

MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy: "Bilimsel olarak depremi daha önceden haber veren herhangi bir doğa olayı bilinmiyor. Marmaris'teki deniz çekilmesi depremle ilgili değil. Endişe edilecek bir durum söz konusu değil. Normal bir doğa olayıdır. Çok uzun sürecek bir durum değildir. Gelgit olayı ay ve güneşin dünya üzerindeki çekim kuvvetinden kaynaklanıyor. Kış mevsiminde özellikle bu tarihlerde dünya güneşe en yakın konumda bulunuyor. Bununla birlikte fırtına gibi doğa olayları da gelgit etkisini artırıyor."

"ENDİŞEYE KAPILACAK BİR DURUM YOK"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise yaptığı açıklamada, bu durumun Marmara Denizi'nde "deniz şişmesi" olarak nitelendirildiğini belirtti. Endişeye kapılacak bir durumun olmadığını vurgulayan Ercan, şunları kaydetti: "Tamamen rüzgar akımlarının etkisiyle, karadan gelen rüzgarlar, kıyıdaki suyu denizin ortasına doğru yığar. Deniz belli bir dönem çekilir, bu meteorolojik etkiler değiştikten sonra geri gelir. Bu bir tür tsunami dalgası değildir. Yalova'da geçmişte meydana gelen depremlerin deniz suyu çekilmesiyle ilgisi yok. Kaldı ki 10 metre denizi çekebilecek bir tsunami potansiyeli Marmara'da yok."

Kaynak: AA