Alkol Alıp Aracıyla Denize Uçan Genci, Denize Atlayan Vatandaş Boğulmaktan Kurtardı
Silivri'de sevgilisiyle kavga edip alkol aldığı iddia edilen şahıs aracıyla denize uçtu. Olayı gören ve büfede çaycılık yapan bir vatandaş denize atlayarak sahsı boğulmaktan son anda kurtardı.
Silivri'de sevgilisiyle kavga edip alkol aldığı iddia edilen şahıs aracıyla denize uçtu. Olayı gören ve büfede çaycılık yapan bir vatandaş denize atlayarak sahsı boğulmaktan son anda kurtardı. Alkollü sürücüyü denizden kurtaran genç, "Çay yapıyordum müşterilere. Arabanın buradan hızlı şekilde geçtiğin gördüm. Tam düşecek derken kaydı denize düştü. Koştuk baktık adam çırpınıyor içeride sıkışmış. Atladım suya çektim çıkarmayı başardım" dedi.
SEVGİLİSİYLE TARTIŞTI, İÇKİ İÇTİ
Olay, İstanbul'un Silivri ilçesi Dalgakıranlar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sevgilisiyle tartışan İ.C.K. aracıyla deniz kenarına gelerek içki içmeye baladı.
ARACIYLA BİRLİKTE DENİZE UÇTU
İ.C.K. bir süre sonra aracıyla birlikte denize uçtu. Otomobilde sıkışan sürücünün yardımına sahilde büfede çaycılık yapan bir genç yetişti.
DENİZE ATLAYIP KURTARDI
Aracının içinde sıkışan ve aracın içinden kurtulamayan şoförü kurtarmak için denize atlayan genç uzun uğraşlar sonrasında çıkarmayı başardı. Uzun süre sonra kendine gelen İ.C.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vinç yardımıyla denizden çıkartılan 59 FG 737 plakalı aracın içerisinden alkol şişelerinin denize savrulması gözden kaçmadı.
POLİS, ALKOLMETREYE ÜFLETMEYE ÇALIŞTI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri denize düşen şahsa alkolmetre üfletmek için yoğun çaba sarf ettiler. Polislerin çabası yeterli olmayınca şahıs Silivri Devlet Hastanesine götürüldü. Alkollü sürücüyü denizden kurtaran genç, "Çay yapıyordum müşterilere. Arabanın buradan hızlı şekilde geçtiğin gördüm. Tam düşecek derken kaydı denize düştü. Koştuk baktık adam çırpınıyor içeride sıkışmış. Atladım suya çektim çıkarmayı başardım" ifadelerini kullandı.
-
Arabayı bırakıp oy saymaya gitmiştir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
TAM AYILMIŞTIRCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
ankara gelıcem oğlumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
17 yılda toplumun geldiği noktaya bakın.Cevap Yaz 10 3 Yayından KaldırBABA AKISIK69: 17 yilda senin gibi vatan hainlerinin geldigi noktaya bak bu ülkeyi bölemeyeceksiniz icimizdeki bu bayrak aski bu vatan sevgisi ve bu iman oldukca durmak yok yola DEVAMTüm 8 yorumu okumak için tıklayın6 9 Yayından Kaldır