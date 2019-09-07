Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı!
Şili'nin Maipu kenti Belediye Başkanı Cathy Barriga, Instagram'da canlı yayın yaptığı esnada domuz kostümlü bir maskot tarafından tacize uğradı. Kadın belediye başkanı tacize gülerek karşılık verdi.
Şili'nin Maipu şehrinde şoke eden bir olay yaşandı. Maipu'nun 46 yaşındaki kadın Belediye Başkanı Cathy Barriga, bir maskot tarafından tacize uğradı.
Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga, Instagram'da canlı yayın yapıyorordu. Yayın esnasında yanında bulunan bir maskot Barriga'nın göğüslerini elleyerek taciz etti. Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga ise tacize gülerek karşılık verdi.
SARILARAK DEVAM ETMESİNE İZİN VERDİ
Kadın Belediye Başkanı Barriga, domuz kostümü giyen maskota sarılarak devam etmesine izin verdi. Kadın belediye başkanı bir süre sonra olaydan mahcup olmuş gibi yaparak maskotun yanından uzaklaştı.
OMUZLARINA ELLERİNİ ATARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga bir süre sonra geri döndü. Maskotun omuzlarına ellerini atarak fotoğraf çektirdi.
Öte yandan Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga sık sık Instagram'da canlı yayın yapıyor.