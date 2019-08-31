Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan çiftten bir acı haber daha

Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan çiftten bir acı haber daha

Çorlu'da sokakta yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan çiftten Salih Durmuş'un dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Melike Baştürk de tedavi gördüğü hastanede bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

31.08.2019 11:20
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan çiftten bir acı haber daha

Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Salih Durmuş ile birlikte yaşadığı Melike Baştürk, market alışverişi yaptıktan sonra evine dönerken arkalarından gelen bir kişi üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp ikiliye kurşun yağdırdı. Çift vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Durmuş ve Melike Baştürk tedaviye alındı. Yaralılardan Salih Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

BAŞTÜRK DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Açılan ateş sonrası vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralanan Melike Baştürk de doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri olayın meydana geldiği sokaktaki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı.

UZUN SÜRE TAKİP ETMİŞ

Polis ekipleri, inceledikleri görüntülerde saldırganının yüzünü saklamak için şapka taktığını ve Durmuş ve Baştürk'ü uzun süre takip ettiğini belirledi. Polis zanlının kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini açıklarken, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'un cansız bedenlerinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA
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YORUMLAR (4)

  • GAME OFF VE END:
    dallas gibi birşey olmuş o -0''nun arkadaşı o onun eşi o bilmem nesi bu konuyu bir türlü çözemedim. Bence ekonomi sorunlar hepsinin aklını almış . . Yan iRakı değil. . ''''!
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  • ÇARŞAMBALI:
    Hak eden var etmeyen var kardeşim namus meselesi ayrı birşey burda namus meselesi var sana yapılsa asker arkadaşın veya kardeşim dediğin dostun eşinle kaçsa boş beleş yazmayın
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  • CİDDİ:
    artık amazon ormanlarından korkmaya gerek yok zaten yaşantımız korkunç olmuş başımızdakilere gelince millet vekili zammını bırakıp hemen yasaları düzeltsinler yazık yav insan artık yolda yürüyemez hale geldi allah rahmet etsin
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