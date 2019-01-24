Silahlı Saldırgan, 700 TL'lik Borç Yüzünden Çocukluk Arkadaşını Öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü cinayetin 700 TL'lik borç yüzünden işlendiği öğrenildi.

CAMİ BAHÇESİNDE SİLAHLI SALDIRI

Edinilen bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi'nde bulunan tarihi Pertev Paşa Camii bahçesinde dün meydana gelen olayda 50 yaşındaki Birol Kırşan, tartışma yaşadığı S.E.(47) tarafından silahla 3 el ateş edilerek öldürüldü. Kırşan cami bahçesinde vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, S.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

700 TL'LİK ALACAĞI İÇİN ÇOCUKLUK ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Olay sonrası gözaltına alınan S.E.'nin hastane raporunda 300 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kontrolün ardından emniyete götürülen S.E. ifadesinde Kırşan ile telefonla randevulaştığı ve kısa bir görüşme sonrası sarılarak sohbet ettikleri daha sonra 700 TL'lik alacağı için tartışmaya başladıklarını, tartışmanın büyümesi üzerine ise silahına sarılarak Kırşan'a ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.E. çelik yelek giydirilerek Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

KIRŞAN'IN YANINDA OLAN BİR YAKINI FENALIK GEÇİRDİ

Olay sırasında Kırşan'ın yanında olan bir yakını ise fenalık geçirdi. Ekipler tarafından sakinleştirilen kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri merakla olayı izleyen vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.