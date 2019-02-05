"Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan!

İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir restoran açılışında konuşan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "İmkanı olan arkadaşlarımız mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar" dedi. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Peker, "Suç olan hiçbir şeyi söylemem. Kudurun ulan kudurun." dedi.

"BU ÜLKENİN TEK KARIŞINI ONLARA VERMEYECEĞİZ"

Açılışını yaptığı mekanın önünde kurulan kürsüden seslenen Peker, "Seçimlerden sonra hem emperyalist güçlerin hem de onların ülkemizdeki uşaklarının bazıları şimdiden seçimlerle ilgili YSK tanımadıklarını söylüyorlar. Seçim sonuçlarına göre insanları, partilileri sokağa dökecekler. Bunun amacı terör örgütü mensuplarının da o partilerin içine karışıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz askerimiz istihbaratımız güçlüdür buna izin vermez. Ancak Allah'a yemin olsun bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklardır. Kardeşlerim bu ülkenin bir karışını bile onlara vermeyeceğiz" diye konuştu.

"İMKANI OLANLAR RUHSATLI SİLAH ALSIN"

"Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır güvencedir" diyen Peker, "Bu sebeple kardeşlerim imkanı olan arkadaşlarımız mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim. Biz kötüye hazır olalım da iyi gelirse amenna" ifadelerini kullandı.

"KUDURUN ULAN KUDURUN"

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Peker, "Konuşmam ile ilgili sayın savcılık makamına suç duyurusunda bulunanlar… Boşuna sevinmeyin! Ergenekon sürecinde haksız yere 10 yıl cezaevinde kaldığım için bir avukat kadar bilgiliyim… Suç olan hiçbir şeyi söylemem. Kudurun ulan kudurun.." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama;