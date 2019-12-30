: Son dakika: Bursa'da bir soyguncu bankayı soyduktan sonra içinde bomba olan çantayı bankaya bıraktı ve kaçtı

30.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:50

Bursa'da bir bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken içinde bomba olan çantayı bankaya bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu kayıplara karışırken, banka müşterileri ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.

PARALARI ALIP DÜZENEK DOLU ÇANTAYI BIRAKTI

Nilüfer'e bağlı Özlüce mahallesinde bulunan bir bankaya, elinde silahla giren yüzü kar maskeli soyguncu, bankadaki paraları aldıktan sonra kaçarken bankaya içinde düzenek bulunan çanta bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu, paraları alıp kayıplara karıştı.

VATANDAŞLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR

Banka müşterileri ve çalışanlar paniğe kapılarak bankadan dışarı çıkamadı. Haber verilmesi üzerine bankaya bomba imha ekibi, çevik kuvvet ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İçeride mahsur kalan çalışan ve müşteriler panik içinde kurtarılmayı bekliyor.

Kaynak: İHA

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