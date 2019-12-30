Son dakika: Bursa'da bir soyguncu bankayı soyduktan sonra içinde bomba olan çantayı bankaya bıraktı ve kaçtı
Son dakika: Bursa'da bir soyguncu bankayı soyduktan sonra içinde bomba olan çantayı bankaya bıraktı ve olay yerinden uzaklaştı. Bankada mahsur kalan çok sayıda vatandaş kurtarılmayı bekliyor.
Bursa'da bir bankayı soyan silahlı soyguncu, kaçarken içinde bomba olan çantayı bankaya bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu kayıplara karışırken, banka müşterileri ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.
PARALARI ALIP DÜZENEK DOLU ÇANTAYI BIRAKTI
Nilüfer'e bağlı Özlüce mahallesinde bulunan bir bankaya, elinde silahla giren yüzü kar maskeli soyguncu, bankadaki paraları aldıktan sonra kaçarken bankaya içinde düzenek bulunan çanta bıraktı. Bankadan kimsenin çıkmamasını, yoksa bombayı patlatacağını söyleyen soyguncu, paraları alıp kayıplara karıştı.
VATANDAŞLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR
Banka müşterileri ve çalışanlar paniğe kapılarak bankadan dışarı çıkamadı. Haber verilmesi üzerine bankaya bomba imha ekibi, çevik kuvvet ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İçeride mahsur kalan çalışan ve müşteriler panik içinde kurtarılmayı bekliyor.
Haber Videosu: Son dakika: Bursa'da bir soyguncu bankayı soyduktan sonra içinde bomba olan çantayı bankaya bıraktı ve kaçtı
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Her aç kalan namusunu da satsin o zaman..Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bu ne ki ne soygunlar oldu ne soygunlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aynen ankarada şu mansurun olayını diyosun dimi. yazıklar olsun. !Yayından Kaldır
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EGE ÇOCUĞU VE BURSA ÇOCUĞU AÇ YAPARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben olsaydım o bombayı çözerdimCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Milleti aç bırakırsanız daha bence bu başlangıçCevap Yaz 18 11 Yayından Kaldır
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:DDDDDDDDDD aynen kanka aynen senede 2 kişi soygun yapar sonra millet diye genelleyip millet aç dersiniz aynennn bu kafadan istiyorum bende :DDDYayından Kaldır
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XC sizin gibiler çalışmadan alın teri olmadan nasıl köşe dönülür peşinde koşarlarsa daha çokkkk aç kalırlar korculuk yaparlar bu memleketteYayından Kaldır
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avrupada daha cok oluyor hemen rant cikarma4 Yayından Kaldır
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Her aç kalan yabani kurt gibi saldırmasımı lazım4 1 Yayından Kaldır