Silah seslerinin yükseldiği Goman Dağı ezgilerle yankılandı

Silah seslerinin yükseldiği Goman Dağı ezgilerle yankılandı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği Gedik Tepe ve Goman Dağı, yürütülen başarılı operasyonlarla artık ezgilerle yankılanıyor.

Silah seslerinin yükseldiği Goman Dağı ezgilerle yankılandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği Gedik Tepe ve Goman Dağı, yürütülen başarılı operasyonlarla artık ezgilerle yankılanıyor.

Şemdinli Kaymakamlığı, Şemdinli Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortak projesiyle oluşturulan 13 kişilik koro, ilçenin tanıtımı için klip hazırladı. AK Parti'li Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, bölgede yapılan başarılı operasyonlar sayesinde artık huzur ve güvenin hakim olduğunu belirterek, "Bu topraklarda artık müzik sesleri hiçbir zaman dinmeyecek. Barışın, kardeşliğin ve evliyaların bulunduğu bu kutsal topraklarda huzurun daim olunması için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

7 dilde ezgi

Şemdinli'de müzik öğretmenliği yapan Ufuk Kantarcı da, Şemdinli Belediyesi Müzik Okulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde oluşturdukları 13 kişilik koro ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Çeşitli enstrüman kurslarında koroya katılan öğrencilerin 7 dilde türküler seslendirerek Şemdinli'de adeta müzik şöleni düzenlediklerini ifade eden Kantarcı, "Hazırlanan türkü Türkçe, Kürtçe, Azerice,

Gürcüce, Makedonca, Lazca ve Zaza'ça seslendirildi. Pandemi koşullarından dolayı konserlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımız için çalışmalarımızı klip çekerek ölümsüzleştirmek istedik. Ülkemizin kültür zenginliğini en iyi bildiğimiz müzikle anlatmak amacıyla bir araya gelen koromuzla bu klip sayesinde Şemdinli'nin doğasını tanıtmış olduk. Bir ay süren çekimler Alan, Aktütün, Konur, Altınsu köyleri ve bir zamanların çatışmaların dinmediği Gedik Tepe ve Goman Dağı'nda tamamlandı. Klipte Şemdinli Belediyesi bünyesinde bulunan müzik okulu korusu 'Sarı Gelin' türküsünü Türkçe, Azerice ve Kürtçe okuduktan sonra Gürcü halk türküsü 'Gelino'yu da 4 dilde seslendirdi. 13 kişilik ekibin performansıyla hazırlanan 'Şemdinli Doğanın Sesi' klibi tüm Türkiye'de büyük beğeni kazandı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak