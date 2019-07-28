Sıla, yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Eski sevgilisi Ahmet Kural'la yaşadığı tatsız olayın ardından kendisini işine adayan Sıla Gençoğlu, Meşk adını verdiği yepyeni üç şarkısıyla dinleyicilerle buluştu.

YENİ ŞARKIYA YENİ İMAJ

Zorlu geçen geçen yılın izdüşümü olan şarkılarıyla hayranlarına adeta hikaye anlatan Sıla Meşk üçlemesinin çıktığını sosyal medya hesabından sevenlerine verdi. Ancak Sıla'nın hayranlarına bir sürprizi daha vardı.

SAÇLARINI UZATTI

Instagram hesabından prova anını paylaşan ünlü şarkıcı uzattığı saçlarıyla imaj tazeledi. Uzun süredir kısa saç kullanan Sıla'nın yeni imajı ise hayranlarından tam not aldı.