Sıla ve Hazer Amani'den birlikte ilk poz

07.08.2019 16:44

Ahmet Kural'la ilişkisi olaylı bir biçimde biten şarkıcı Sıla'nın, 7 aydır aşk yaşadığı Hazer Amani ile aşkı belgelendi.

AŞKINI İTİRAF ETMİŞTİ

Sevilen şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde verdiği bir ropörtajda, Amani ile aşk yaşadıkları iddialarını doğrulamış, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" demişti.

BİRLİKTE İLK FOTOĞRAF

Birlikte aynı eve taşındıkları hatta evlenecekleri söylenen çiftin aşkını ispatlar nitelikteki fotoğraf, magazin gündemine bomba gibi düştü.

İşte gizli saklı aşk yaşayan Hazer Amani ve Sıla'nın birlikte çekildiği o fotoğraf: