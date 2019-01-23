Sıla'nın Sarmaş Dolaş Görüntülendiği Gizemli Erkek Arkadaşının Kimliği Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta MasterChef jüri üyesi Hazer Amani ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Sıla Gençoğlu başka bir erkekle samimi bir şekilde görüntülendi.

SILA'YI ÖPERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Hayranları tarafından görüntülenen Sıla'nın yanındaki gizemli erkekle samimi bir şekilde görüntülenince ortalık karıştı. Görüntülerde ikilinin bir kafede oturduğu, yanındaki erkeğin Sıla'ya sarılarak öptüğü görülüyor.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sıla'nın birlikte görüntülendiği gizemli erkek arkadaşının kimliği belli oldu. Bilal Özcan'ın haberine göre; ünlü şarkıcının yanındaki isim Kerem Kanık!

AĞLADIĞI İÇİN SAMİMİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İkilinin 2012'den beri görüştükleri ve Sıla'nın fotoğrafların çekildiği gün ağladığı için de bu samimi görüntülerin ortaya çıktığı öğrenildi.