Sıla'nın Sarmaş Dolaş Görüntülendiği Gizemli Erkek Arkadaşının Kimliği Belli Oldu
Sıla Gençoğlu'nun bir kafede samimi şekilde görüntülendiği gizemli erkek arkadaşının kimliği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta MasterChef jüri üyesi Hazer Amani ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Sıla Gençoğlu başka bir erkekle samimi bir şekilde görüntülendi.
SILA'YI ÖPERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Hayranları tarafından görüntülenen Sıla'nın yanındaki gizemli erkekle samimi bir şekilde görüntülenince ortalık karıştı. Görüntülerde ikilinin bir kafede oturduğu, yanındaki erkeğin Sıla'ya sarılarak öptüğü görülüyor.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Sıla'nın birlikte görüntülendiği gizemli erkek arkadaşının kimliği belli oldu. Bilal Özcan'ın haberine göre; ünlü şarkıcının yanındaki isim Kerem Kanık!
AĞLADIĞI İÇİN SAMİMİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İkilinin 2012'den beri görüştükleri ve Sıla'nın fotoğrafların çekildiği gün ağladığı için de bu samimi görüntülerin ortaya çıktığı öğrenildi.
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Ben çok üzüldüm gercekten nasıl yaralıysa artık herkes darbe vuruyor destekleri bile kösteğe dönüyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sıla''nın gündemden düşmesi gerekiyor artık, meğer tam bir kenar güzeliymiş. .Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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Ayrılmış kadın olsun yeter teselli edecek adam çinde olsa anında bulur.boş bırakırlar mı hiç hani arabesk filminde diyor ya teselli ederiz anammmm.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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kadin ne kadar degisti ya. sokakta görsem tanimam.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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