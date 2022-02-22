Sıla'yı boğazını keserek katleden cani için akıl sağlığı yerinde raporu düzenlendi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Giresun'da 16 yaşındaki eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Can Gökçek için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan muayene sonrası akıl sağlığı yerinde raporu düzenlendi. Raporun, soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.
SAMSUN (DHA) -
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - 3. Sayfa