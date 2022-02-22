Sıla'yı boğazını keserek katleden cani için akıl sağlığı yerinde raporu düzenlendi - Haberler
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Sıla'yı boğazını keserek katleden cani için akıl sağlığı yerinde raporu düzenlendi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sıla'yı boğazını keserek katleden cani için akıl sağlığı yerinde raporu düzenlendi

Giresun'da 16 yaşındaki eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Can Gökçek için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan muayene sonrası akıl sağlığı yerinde raporu düzenlendi. Raporun, soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.

SAMSUN (DHA) -

Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - 3. Sayfa

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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