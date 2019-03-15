"Sıla'nın İnançlarıma Saygısı Yok" Diyen Ahmet Kural'dan Yeni Açıklama: İnanç Derken Dinden Bahsetmedim

Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural, "Sıla Hanım'ın arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık" ifadesine açıklık getirdi.

Kural, ayrılık açıklamasında inanç kelimesinin cımbızlandığını belirterek yanlış anlaşıldığını söyledi.

"KÜLTÜR VE ANLAYIŞ FARKLILIĞINDAN DOLAYI ANLAŞMAZLIK OLDU"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Ahmet Kural, şunları söyledi: "Lütfen herkes ifademi tarafsız gözle bir kez daha okusun. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Mahkeme zabıtlarında da kayıtlı ifadem aynen şöyle: 'Müşteki ile olaydan daha öncesinde birlikteliğimiz vardı. Bu birlikteliğimiz sırasında müşteki ile aramızda kültür ve anlayış farklılığından dolayı anlaşmazlıklarımız oluyordu.

"İFADE DİNİ KAST ETSEM İNANÇLARIMI DEĞİL İNANCIMI DERİM"

Ayrıca müştekinin arkadaşlarıma yönelik uygun olmayan tutumları vardı. Benim inançlarıma da herhangi bir saygısı yoktu, bundan dolayı alkol aldığımızda zaman zaman tartışıyorduk, daha sonra ayrıldık…' Şimdi ben sormak istiyorum; eğer ben ifademde dini kast etmiş olsam, inançlarımı değil, inancımı ifadesini kullanırdım çünkü benim bir tane dine inancım var.

"DİNİ VURGULAMAK İSTESEM ALKOL ALDIK DEMEM"

Ayrıca yine dini inancı vurgulamak istesem aynı cümlenin devamında 'alkol aldığımızı' nasıl söyleyebilirim. Biraz sağduyulu her insanın anlayacağı gibi burada kast edilen dini inanç değil, aşık olduğum, hayatımın kalanını birlikte geçirmek istediğim kadına, ailevi değerlere ve en önemlisi ilişkideki dürüstlüğe olan inançtır.

"İNANÇ KELİMESİNİN CIMBIZLADILAR"

Şahsıma karşı yürütülen linç kampanyasında iddialarını ispatlayamayanlar, ellerinden gelen karalamayı yapmaya çalışıyorlar. Bir din konusu karıştırılmamıştı, onu da 'inanç' kelimesini cımbızlayarak tamamladılar."