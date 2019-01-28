Sıla ile Sarmaş Dolaş Görüntülenen Ünlü Şef Soruları Yanıtsız Bıraktı

Sıla ile sarmaş dolaş görüntülenen Hazer Amani, Akaretler'de görüntülenmişti. Ünlü şef Sıla'yla ilgili sorulara "Ben söyleyeceğimi söyledim" yanıtını verdi.

"DAHA FAZLA ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

MasterChef Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu'nun sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Hazer Amani yaptığı açıklamada Sıla'yla bir proje için bir araya geldiklerini söylemiş ve aralarında bir şey olmadığını anlatmıştı. "Eşim, Sıla'yla tanışmıyor" diyen Amani, eşiyle evleri ayırdıklarını da açıklamıştı. Hazer Amani bu olayın ardından ilk kez görüntülendi. Akaretler'de kameralara yansıyan Amani, muhabirlerin Sıla Gençoğlu ile sarmaş dolaş görüntülenmesiyle ilgili sorduğu sorulara "Ben söyleyeceğimi zaten söyledim daha fazla şey söylemek istemiyorum" dedi.