Sıla ile komşu olmak istemeyen Davut Güloğlu evini satıyor

Sıla ile komşu olmak istemeyen Davut Güloğlu evini satıyor

Davut Güloğlu, davalık olduğu Sıla'nın kendisine komşu olması üzerine evini satılığa çıkardı.

27.08.2019 15:41
Sıla ile komşu olmak istemeyen Davut Güloğlu evini satıyor

2016 yılında gerçekleştirilen Demokrasi Mitingi'ne katılmayacağını açıklayan Sıla'nın sözleri Davut Güloğlu'nu kızdırmış ve iki ünlü şarkıcı arasındaki kriz böylelikle başlamıştı. Sıla, Güloğlu'ndan şikayetçi olmuş ve ünlü şarkıcı hakkında 'Alenen Hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı. Bu gelişmelerden sonra Sıla, Davut Güloğlu'nun evine yakın bir yerde ev aldı. Sıla'nın komşusu olduğunu öğrenen Güloğlu, evini satılığa çıkardı.

SILA İLE KOMŞU OLMAYA DAYANAMADI

Magazinn.com'un haberine göre; Sıla, geçtiğimiz günlerde davalık olduğu Davut Güloğlu'nun Sapanca'da bulunan yazlık evinin hemen yanından bir ev almıştı.

EVİNİ SATMAYA KARAR VERDİ

Site içinde birbirlerini görünce yollarını değiştiren iki ünlü isimden Davut Güloğlu, Sıla'nın yan villasına taşınmasının ardından evini satmaya karar verdi. Sıla ile aynı sitede oturmak istemeyen Güloğlu'nun villasını 2.5 milyon TL'ye satışa çıkardığı iddia edildi.

Sıla ile komşu olmak istemeyen Davut Güloğlu evini satıyor
Kaynak: Bültenler
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YORUMLAR (5)

  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Bu sılada harbi kaşınıyo ha,oooo pardon ya nasıl böyle bir hataya düşerim sayın çok değerli ülkemizin harikulade ve özellikle"kadın olan"sıla hanımefendi hazretlerine laf söyledim,ya yok yok benim gibilerin hemen kellesi vurulmalı bu kadarda olmaz gerçekten,hemen olaya "aile bakanlığı müdahale etmeli" çünkü sayın sıla hanımefendi hazretleri çok aşırı korkunç ve acımasızca madur edildi benim tarafımdan ve aile bakanlığının "başka işleri olmadığı için"benim hemen ceza almam için çalışmalara başlamaları gerekiyor
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