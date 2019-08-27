Sıla ile komşu olmak istemeyen Davut Güloğlu evini satıyor

27.08.2019 15:41

2016 yılında gerçekleştirilen Demokrasi Mitingi'ne katılmayacağını açıklayan Sıla'nın sözleri Davut Güloğlu'nu kızdırmış ve iki ünlü şarkıcı arasındaki kriz böylelikle başlamıştı. Sıla, Güloğlu'ndan şikayetçi olmuş ve ünlü şarkıcı hakkında 'Alenen Hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı. Bu gelişmelerden sonra Sıla, Davut Güloğlu'nun evine yakın bir yerde ev aldı. Sıla'nın komşusu olduğunu öğrenen Güloğlu, evini satılığa çıkardı.

SILA İLE KOMŞU OLMAYA DAYANAMADI

Magazinn.com'un haberine göre; Sıla, geçtiğimiz günlerde davalık olduğu Davut Güloğlu'nun Sapanca'da bulunan yazlık evinin hemen yanından bir ev almıştı.

EVİNİ SATMAYA KARAR VERDİ

Site içinde birbirlerini görünce yollarını değiştiren iki ünlü isimden Davut Güloğlu, Sıla'nın yan villasına taşınmasının ardından evini satmaya karar verdi. Sıla ile aynı sitede oturmak istemeyen Güloğlu'nun villasını 2.5 milyon TL'ye satışa çıkardığı iddia edildi.

Kaynak: Bültenler