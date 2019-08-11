Sıla ile aşk yaşayan Hazer Amani'nin bayram paylaşımında dikkat çeken detay

11.08.2019 14:47

Beşiktaş'ta bir taksinin içinde sarmaş dolaş uyurken görüntülenmelerinin ardından aşk yaşadıklarına dair haberler çıkmıştı.

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF

O sırada evli olan Hazer Amani yaşanan durumu "Aşk yok, alakası bile yok. Bir proje hakkında destek almak için bir araya geldik. Yakın zamanda bu projenin haberleri çıkacak öğreneceksiniz" diyerek hakkında çıkan haberleri yalanlamıştı. Ancak sevilen şarkıcı Sıla, verdiği söyleşide, Hazer Amani'yle birlikte olduklarını kabul etti ve "İstanbul'dan kaçtım. Bodrum'da arındım. Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" dedi.

PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Aşklarını artık saklamayan ünlü çiftten Hazar Amani, sosyal medya hesabından bayram mesajı paylaştı. Amani'nin paylaşımına beğeni yağarken, bir detay takipçilerin gözünden kaçmadı. Sıla, sevgilisinin bayram mesajına kayıtsız kalmamış, beğeni ile karşılık vermişti.