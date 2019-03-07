Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural, şiddet davasında hakim karşısına çıktı. Sıla'nın bugün verdiği ifadesinde "Ahmet Kural böbreklerime vurdu" demesinin üzerine tarafların avukatları duruşmada birbirine girdi.
Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu.
İkili bugün hakim karşısına çıktı. Kural'ın avukatı, Sıla'nın bugün verdiği ifadesinde "Ahmet böbreklerime vurdu" iddiasını sorunca gergin anlar yaşandı. Kural ve Gençoğlu'nun avukatları arasında sözle sataşma yaşandı.
SILA VE AHMET KURAL'IN AVUKATLARI DURUŞMADA BİRBİRİNE GİRDİ
Duruşmanın ilerleyen saatlerinde Ahmet Kural'ın avukatı Ahmet Kurutluoğlu Sıla'ya, "Daha önceki savcılık ifadenizde böbreklerinize vurma kısmını söylemediniz. Bu celsede söylüyorsunuz. Üstelik asistanınız, olayın ertesi günü idrarınızdan kan geldiğini söyledi. Böbreğe vurulması ile idrardan kan gelmesine bağlıyorsunuz." dedi.
"BÖBREKLERİNİZİ KONTROL ETTİRDİNİZ Mİ?"
Sıla avukatın sözlerini doğrulayınca avukat Ahmet Kurutluoğlu, "Peki rapor var mı?" diye sordu. Sıla "Var... Dosyalarda bunlar mevcut değil" şeklinde cevap verince avukat konuşmasına şu şekilde devam etti: "Böbreklerinizi kontrol ettiniz mi? Raporu dosyaya sundunuz mu? Dosyada olmayan bir şey ve regl dönemiz aynı döneme gelmesi söz konusu olabilir mi?"
"KANLI GÖMLEĞİ NEDEN GERİ ALDINIZ?"
Ahmet Kural'ın avukatı, "Savcılık müracaatında, Sıla'nın pantolonu ve kanlı gömleği savcılığa sunuldu. Teslim edilen adli emanetteki delilleri neden geri aldınız?" sorusunu yöneltirken, "Bu delilin araştırılmasını istiyoruz. Delildeki kanın Ahmet Kural'ın dudağında gelen kan olduğunu düşünüyoruz" dedi. Bu sözler sonrası duruşma salonunda kısa süre sesler yükseldi. Sıla'nın avukatı Rezzan Epözdemir, Kural'ın avukatına karşı ses tonunu yükseltti.
AVUKATLAR ARASINDA SÖZLÜ SATAŞMA YAŞANDI
Ahmet Kurutluoğlu'nun sorularının ardından Sıla'nın avukatı Rezzan Epözdemir, Ahmet Kural'ın avukatına sözlü sataşarak ortalığı gerdi.
-
Ya arkadaş; Sizin başka işiniz yok mu? Memleket ne halde ,siz nelerle uğraşıyorsunuz. Ahmet Kuralla karısı. Bana ne ya. Reklamlarını yaparlar ,iki gün sonra dansa giderler. Millet uzaya gidiyor, ama sizin bu saçma haberleriniz yüzünden biz hala 5 kuruşluk pazar poşetleri ile uğraşıyoruz. Asıl olan poşetin içine dolan yiyeceklerin kaç lira olduğu değil mi? Onu neden haber yapmıyorsunuz.? Alooooooo. Ahmet Kural mış.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bunlardan bizeneCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Reklam kokan hareketler bunlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Kıskandırmak sevdiğin kişinin göreceği şekilde karşı cinsten birine edep kuralları içinde samimi davranmaktır. Diğer türlüsünün amacı kıskandırmak olmaz, karşı tarafı kazanma ihtimalini yok edersin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
bobrek lazımsa halledelımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır