Sıla Gençoğlu, Hazer Amani'den Sonra Başka Bir Erkekle Samimi Bir Şekilde Görüntülendi
Sıla, MasterChef Hazer Amani gündemi bitmeden başka bir erkekle sarmaş dolaş görüntülendi.
Eski sevgilisi Ahmet Kural'la şiddet yüzünden mahkemelik olan Sıla, yine kafaları karıştırdı. MasterChef'te jüri üyeliği yapan Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenen Sıla, bir hafta sonra gizemli bir erkekle samimi bir şekilde görüntülendi.
HAYRANI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Hayranı tarafından görüntülenen Sıla'nın erkek arkadaşıyla samimi görüntüleri magazin gündeminde çok ses getirecek.
İşte o görüntüler;
AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
30 Ekim'de Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddialarıyla şikayetçi olan Sıla Gençoğlu, TV 8 ekranlarında bir dönem yayınlanan MasterChef programının sunucusu Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülendi. Evli olan Hazer Amani, Sıla hakkındaki aşk iddialarını yalanlamıştı.
YORUMLAR (87)
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Adanalımı bu kadın ilişkileri çok çarpık ve bela bir kadın allah şerrinden korusunCevap Yaz Yayından Kaldır
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salak kendi karakterını bıtırıyor. . ahmet kural davasında haklıyken bu yatıklarıylan haksız duruma düştüü destekleyenler bıle ahmet kurala hak vermeye basladı. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şu an kusmaya gidiyorum. . . ben bu kadını gördümmü hep midem bulanıyor. .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kadin ne yapacagini sasirdi. Evli adamla takalandi yaa yon degistirecekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bunun tridine tridine kimler banmıştır kimbilir , diger tritciler sırda bekliyor sıla bizede düşşe bizde bansak diyeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır