Sıla Gençoğlu, Hazer Amani'den Sonra Başka Bir Erkekle Samimi Bir Şekilde Görüntülendi

Eski sevgilisi Ahmet Kural'la şiddet yüzünden mahkemelik olan Sıla, yine kafaları karıştırdı. MasterChef'te jüri üyeliği yapan Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenen Sıla, bir hafta sonra gizemli bir erkekle samimi bir şekilde görüntülendi.

HAYRANI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hayranı tarafından görüntülenen Sıla'nın erkek arkadaşıyla samimi görüntüleri magazin gündeminde çok ses getirecek.

İşte o görüntüler;

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

30 Ekim'de Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddialarıyla şikayetçi olan Sıla Gençoğlu, TV 8 ekranlarında bir dönem yayınlanan MasterChef programının sunucusu Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülendi. Evli olan Hazer Amani, Sıla hakkındaki aşk iddialarını yalanlamıştı.