Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi
Haberler » Magazin » Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi - Magazin

Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazar Amani ile evlendi. Sıla'nın nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı.

13.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:53
Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi

Bir süredir aşk yaşayan Gençoğlu ve çifti, bugün dünyaevine girdi. Çift, öğleden sonra Sıla'nın evinde kıyılan nikah töreniyle evlendi.

Sıla Gençoğlu'un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani'nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani'ni damatlık tercihi Cavalli oldu.

DAVET VERECEKLER

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet verecek. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katılacak.

BALAYI İÇİN ROMA'YA GİDİYORLAR

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Roma'da kısa bir tatil yapacak.


Haber Videosu

: Sıla Gençoğlu, bir süredir birliktelik yaşadığı Hazer Amani ile evlendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (5)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler