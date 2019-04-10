Sıla'dan Şarkı Alan Demet Akalın'dan Açıklama: İçimi Titretti!
Güzel şarkıcı Demet Akalın, yeni albümü olan Ateş'in çıkmasına sayılı günler kala albümüyle ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Güzel şarkıcı Demet Akalın, yeni albümünü çıkarmasına sayılı günler kala albümüyle ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, yeni albümü "Ateş" için Sıla'dan aldığı şarkıyla ilgili "Sıla'dan Aldığım Şarkı İçimi Titretti" dedi ve şarkının sözlerini paylaştı.
TÜM MÜZİK MARKETLERDE
Demet Akalın "Ateş" adını verdiği albümünde yer alan Sıla imzalı "Bizi Buluyor" kısa süre içinde sosyal medya gündemine oturdu en çok paylaşılanlar listesine girdi. Demet Akalın albümü 23 Nisan 'da tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde olacak.
"Bizi Buluyor" şarkısının sözleri ise şu şekilde:
BİZİ BULUYOR
UÇURUMUN TA DİBİNDE
PENCERENİN GERİSİNDE YOKLADIĞIN İHTİMALSE
İHTİMALSEN DAHA GELME
KENDİNİ KANDIRMAKTA USTA MI VAR BENDEN BAŞKA
BU OYUNLAR DİYARINDA SIKILIRSIN BENCE GELME
SUSSAN DA AKIYOR YAŞLAR
HADİ SUSMA İÇERİ İÇERİ
MAKUL OLANA BİZ VARAMADIK Kİ
NERDE HASTA BİZİ BULUYOR BİZİ
AAAAAH HEP BİZİ BULUYOR
AAAAAH BİZİ BULUYOR
ZÜMRÜTÜNDEN HAYIR DA YOK
ÇÜRÜK VİŞNE DUDAĞINDAN
ÇATIK KAŞI YARIK TOPRAK
YAĞMUR OLSAN BİLE YAĞMA
N'APALIM LEN ÖLELİM Mİ
AĞLARKEN GÜLELİM Mİ
BİLDİĞİNİ OKUYORSUN
AŞK SENİ BİR TEMİZ DÖVELİM Mİ
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Aç mı kaldın kezbanCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Söylerken içini titretti, yağlarını erittiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Isırırsa bitlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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uklke battı herseye zam sız sıladan demetten haber yapın ınanın kaos cıkacak ulkede cok yakındaCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Ahmeti çağırırsa dışını da titretebilirCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır