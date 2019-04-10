Sıla'dan Şarkı Alan Demet Akalın'dan Açıklama: İçimi Titretti!

Güzel şarkıcı Demet Akalın, yeni albümünü çıkarmasına sayılı günler kala albümüyle ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, yeni albümü "Ateş" için Sıla'dan aldığı şarkıyla ilgili "Sıla'dan Aldığım Şarkı İçimi Titretti" dedi ve şarkının sözlerini paylaştı.

TÜM MÜZİK MARKETLERDE

Demet Akalın "Ateş" adını verdiği albümünde yer alan Sıla imzalı "Bizi Buluyor" kısa süre içinde sosyal medya gündemine oturdu en çok paylaşılanlar listesine girdi. Demet Akalın albümü 23 Nisan 'da tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde olacak.

"Bizi Buluyor" şarkısının sözleri ise şu şekilde:

BİZİ BULUYOR

UÇURUMUN TA DİBİNDE

PENCERENİN GERİSİNDE YOKLADIĞIN İHTİMALSE

İHTİMALSEN DAHA GELME

KENDİNİ KANDIRMAKTA USTA MI VAR BENDEN BAŞKA

BU OYUNLAR DİYARINDA SIKILIRSIN BENCE GELME

SUSSAN DA AKIYOR YAŞLAR

HADİ SUSMA İÇERİ İÇERİ

MAKUL OLANA BİZ VARAMADIK Kİ

NERDE HASTA BİZİ BULUYOR BİZİ

AAAAAH HEP BİZİ BULUYOR

AAAAAH BİZİ BULUYOR

ZÜMRÜTÜNDEN HAYIR DA YOK

ÇÜRÜK VİŞNE DUDAĞINDAN

ÇATIK KAŞI YARIK TOPRAK

YAĞMUR OLSAN BİLE YAĞMA

N'APALIM LEN ÖLELİM Mİ

AĞLARKEN GÜLELİM Mİ

BİLDİĞİNİ OKUYORSUN

AŞK SENİ BİR TEMİZ DÖVELİM Mİ