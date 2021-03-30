Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü

Türk tiyatrosunun sevilen oyuncularından İclal Aydın, fazla kilolarından kurtuldu. 3 aydır sıkı ve dengeli bir diyet programıyla beslenen Aydın, adeta bambaşka biti oldu.

Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Egenin Hamsisi dizisinde başrol oynayan İclal Aydın, değişimiyle yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz senelerde kullandığı ilaçlardan dolayı kilo alan Aydın, 3 aylık diyetin sonunda yeni bir forma kavuştu.

ESKİSİNDEN BİLE ZAYIF

Adeta iğne ipliğe dönen İclal Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafında 5 ay önce yeni bir yola çıktığını ve 3 aydır sıkı bir diyet programı uyguladığını söyledi. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra şimdi kilo kontrol dönemine geçtiğini söyleyen oyuncu, bunun için de uzman bir kişiyle görüşmeye başladı.

İclal Aydın'ın yeni halini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Emine Ün ve Ayşe Tolga gibi oyuncular, arkadaşlarına destek yorumunda bulundu.

İşte İclal Aydın'ın yeni hali:

FAZLA KİLOLARI HAKKINDA KONUŞMUŞTU

2 sene önce katıldığı canlı yayında aldığı kilolardan bahseden İclal Aydın, "İlaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım. Hemen bu kiloları vermemiz lazım dedim ama doktorum 'Sen toplu konutlardan ev alacak kadar paran varken, ben Bodrum'dan villa alacağım diyorsun. Artık öyle bir şey yok. Sen bundan sonra böyle yaşamayı öğreneceksin' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

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