Siirt'te, silah kaçakçılarının cephaneliği tespit edildi; 3 gözaltı
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Siirt'te, silah kaçakçılarının cephaneliği tespit edildi; 3 gözaltı

10.03.2021 15:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:55
Siirt'te, silah kaçakçılarının cephaneliği tespit edildi; 3 gözaltı

SİİRT'te, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 741 mermi ve ruhsatsız silahların da bulunduğu cephanelik tespit edildi.

SİİRT'te, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 741 mermi ve ruhsatsız silahların da bulunduğu cephanelik tespit edildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şirvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Şirvan'a bağlı Yamaçlı köyünde oturan M.E., E.E. ve Z.E.'nin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda; kalaşnikof tüfeği, uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 713 mermi, 15 tabanca şarjörü, 6 kalaşnikof tüfeği şarjörü ve 741 mermi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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