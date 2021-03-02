Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi (2)
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Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi (2)

02.03.2021 16:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:39
Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi (2)

3 KUZENİN KATİL ZANLISI TUTUKLANDISilahlı kavgada kuzenler Ömer, Sabahattin ve Mustafa Zeybekoğlu'nun öldürdükten sonra gözaltına alınan İdris Yıldız'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

3 KUZENİN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Silahlı kavgada kuzenler Ömer, Sabahattin ve Mustafa Zeybekoğlu'nun öldürdükten sonra gözaltına alınan İdris Yıldız'ın emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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