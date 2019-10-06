Şiir okuması beklenen öğrenci şarkı söyledi

Şiir okuması beklenen öğrenci şarkı söyledi

Şiir okumak için okul müdürünün elinden mikrofon alan öğrencinin "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısını söylemesi gülümsetti.

06.10.2019 11:55
Şiir okuması beklenen öğrenci şarkı söyledi

İlkokul öğrencisi bir çocuk, öğrencilerin karşısına çıkıp şiir okumak istediğini söyledi.

Öğretmeninden mikrofunu alarak şiir okuması beklenen çocuğun, son dönem sosyal medyada popüler olan "Çok sevdim yalan oldu" şarkısını söylemesi, velileri güldürdü.

O SÖYLEDİ, ÖĞRETMEN BOZMADI

Öğrenci merdivenlere çıkıp şarkı söylerken, öğretmenin onu bozmaması da dikkat çekti.

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