Sigortacılardan Yeni Kanun Çağrısı

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel, sigortacılık sektörünü her yönüyle ele alan ve sektördeki son gelişmeleri kapsayan bir kanuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Yücel, yazılı açıklamasında, sigortacılık sektöründe mevcut kanun ve yönetmeliklerin eksiklikleri bulunduğuna işaret etti.



Söz konusu kanunun görüşülme ve kabul edilme aşamalarında ilgili diğer kişi ve sivil toplum kuruluşları gibi kendilerinin de çok çaba sarf ettiğini öne süren Yücel, şunları kaydetti:



"2007 yılında moda deyimle 'yetmez ama evet' diyerek bu kanunu biz de alkışlamak ve kabul etmek zorunda kaldık. Geçen 10 yıl bu kanunun da günümüzün şartlarının gerisinde kaldığını, birçok eksik ve yetersizlikleri olduğunu gösterdi. Buna sigortacılığın gelişmesini, dijitalleşmesini, yeni şart ve risklerin çıkmasını da eklersek, içinden çıkılamaz yeni bir durum ile karşı karşıyayız demektir."



Yücel, Türkiye'de sektörel bazda çıkarılan çok başarılı kanunların bulunduğuna dikkati çekerek, sigortacılık sektöründe de aynı hassasiyetle çıkarılacak kanunun sektörü ve sektöre dahil olan vatandaşları rahatlatacağını belirtti.



Sigortacılık Kanununun sigorta acentelerinden sigortalılara, sigorta şirketlerinden finans sektörüne geniş bir yelpazeyi kapsadığını ifade eden Yücel, "Sigortacılık sektörünü her yönüyle ele alan ve sektördeki son gelişmeleri kapsayan bir kanuna ihtiyaç var. Mevcut kanun ve ilgili yönetmelikler sektöre dar geliyor. Bankacılık kanunu şu ana kadar mükemmel işliyor. Sigorta sektörü için de kapsayıcı ve bütün sorunlara çözüm üreten, hiçbir kanuna atıfta bulunmadan çerçevesi çizilmiş yeni bir kanuna ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.