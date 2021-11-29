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Şiddetli rüzgar bir işletmenin camlarını kırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şiddetli rüzgar bir işletmenin camlarını kırdı

Tekirdağ'da bugün etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle, bir işletmenin camları kırıldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da bugün etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle, bir işletmenin camları kırıldı.

Tekirdağ ve ilçelerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına, sabah saatlerinden itibaren hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kapaklı ilçesindeki bir işletmenin camı kırıldı. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanan olmadı. - TEKİRDAĞ

Şiddetli rüzgar bir işletmenin camlarını kırdı

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