Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı!

Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı!

İstanbul'da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken bir vatandaş gök gürültüsüyle koşmaya başladı.

21.08.2019 12:24
Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı.

Yağmur esnasında oluşan şiddetli gök gürlemesi ve şimşek, o sırada sokakta yürüyen vatandaşların adeta yüreğini ağza getirdi. Kameraya yansıyan görüntülerde yolda yürüyen bir vatandaş gök gürlemesi ile birlikte koşmaya başladığı görülüyor.

Öte yandan yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su biriken yollarda ilerlemekte zorlandı.

Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı!
Kaynak: İHA
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