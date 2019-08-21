Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı!

21.08.2019 12:24

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı.

Yağmur esnasında oluşan şiddetli gök gürlemesi ve şimşek, o sırada sokakta yürüyen vatandaşların adeta yüreğini ağza getirdi. Kameraya yansıyan görüntülerde yolda yürüyen bir vatandaş gök gürlemesi ile birlikte koşmaya başladığı görülüyor.

Öte yandan yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su biriken yollarda ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: İHA