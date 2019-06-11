Diyarbakır'da bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi
Diyarbakır'da bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardakta su içirip, serinlemesi için ıslattı. O anları da cep telefonuna saniye saniye kaydeden vatandaş, herkesin takdirini topladı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bir kişi, iş yerinin bahçesinde hareketsiz halde bir kaplumbağa gördü. Sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçede güneşin altında kalan kaplumbağanın susadığını düşünen hayvansever, eline aldığı çay bardağını su doldurarak hayvanın yanına gitti.
Yanına yaklaşan kişiyi gören kaplumbağa önce kabuğuna çekildi, ardından suyu görünce tekrar çıkıp kendisine uzatılan sudan kana kana içti. Hayvansever, sıcaktan hareketsiz duran kaplumbağaya su içirdikten sonra serinlemesi için de ıslattı.
İş yeri sahibi ayrıca, dükkanının önüne gelen yüzlerce kelebeğin de susamış olabileceğini düşünerek çukurlara su doldurdu.O anları da cep telefonuna saniye saniye kaydeden vatandaş, herkesin takdirini topladı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
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güzel insan seni ona götüren Allaha yemin olsunki o suyu o hayvana senin elinle içeren ALLAH tır hamd ona senada ona şükürde ona taktirde onadırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah razı olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hep kötülükler mi haber olsun, kötülükleri göre göre insanlar kafayı yedi. ne güzel biraz da iyilik haber olsun, belki birileri görür de özenir. hemen çok bilmişlik yapmayın. sen paylaşma yaptığın iyiliği. iyilik yapanı da ezmeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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aslında yapmamak lazım. sonra her insanı iyi sanacak çıkacak kabuğundan.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Göstermelik yapılan iyilik, iyilik değildir. Eğer illaki yaptığın iyiliği birinin görmesini istiyorsan ALLAH görüyor zaten.Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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