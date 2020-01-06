: Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?

06.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:22

İstanbul Samatya'da denizde cesedi bulunan 20 yaşındaki İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Sibel Ünli'nin babası Zeki Ünli açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE ŞEYLER AYIPTIR"

Güngören Köyiçi'nde bulunan Batmanlılar Derneği'nde taziyeleri kabul eden baba Zeki Ünli, "Söyledikleri her şey yalandır. Diyorlar ki, 'bir aydır kayıp'. Yalan. Bizim evimiz Muş'ta var, Bursa'da var, burada var. Aylığımız çok şükür en az 10 bine kadar var. Bu yalanı hangisi yapmıştır? Böyle şeyler ayıptır, yapılmaması gerekir. Bu acı günümüze böyle şeyler yakışmaz" ifadelerini kullandı.

"PARASIZLIKTAN MI YAPTI?"

Baba Ünli, "Parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?" sorusuna, "Yalan, Allah'a çok şükür bizim her şeyimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok, devlet de yardım ediyor çok şükür, burs da var. Böyle bir şey yakışmıyor. Devleti kötülemek için böyle yapıyorlar" şeklinde yanıt verdi.

BİR AÇIKLAMA DA AĞABEYİNDEN

Ağabey Aydın Ünli ise, "Bu günümüzde bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok acı bir kaybımız var. Kardeşim Sibel Ünli maalesef çok acı bir şekilde hayatına son verdi. Ama sosyal medyada ve başka yerlerde bizim ailemizin onurunu rencide eden, kendisinin hatırasına hakaret eden bir sürü şey paylaşıldı. Bu bizi gerçekten çok çok üzmüştür. Bundan dolayı bir basın açıklaması ihtiyacı hissettik. Bunun için bir basın metni hazırladık" dedi.

TÜRKİYE'Yİ DERİNDEN SARSTI

Genç kızın intiharı Türkiye'yi derinden sarstı. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, "Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulamadı" sözleriyle sitem etti.

DAVUTOĞLU'NUN DA GÜNDEMİNDEYDİ

İntiharıyla tüm Türkiye'yi üzen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli hakkında açıklamalarda bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, "Hükümetin öğrenciler üzerinde uyguladığı zorlayıcı politikaların tekrarlanmaması adına her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kendisinden bir süredir haber alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni, İstanbul'da Samatya sahilinde bulunmuştu. Ünli'nin sosyal medyadaki paylaşımları ise yürekleri yakmıştı.

Sibel Ünli'nin bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadeleri dikkat çekmişti.

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