Sibel Can Yeni Görünüşüne 100 Bin Tl Harcadı

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın müzik piyasasına yeni giriş yapan albümü 'Yeni Aşkım'ın kapak fotoğrafındaki güzelliğinin sırrı ortaya çıktı. Güzel şarkıcı albüm kapağı çekimleri öncesi yeni görünüşüne 100 bin lira harcadı.

İSVİÇRE'DEKİ BİR GÜZELLİK MERKEZİNİ TERCİH ETTİ

Yeni imajıyla gençlere taş çıkartan ünlü sanatçı albümü için objektif karşısına geçmeden önce, İsviçre-Cenevre'deki ünlü bir güzellik merkezinde ve hücre yeniletti.

TARKAN VE AJDA PEKKAN GİBİ YILDIZ İSİMLER DE VAR

Sibel Can'ın yüzündeki tazeliğin nedeninde bu olduğu sıkça konuşulan konular arasında. Sibel Can bunun için 100 bin lirayı gözden çıkarmış. Kliniğin müdavimleri arasında Tarkan, Ajda Pekkan ve dünyaca ünlü pek çok yıldız var.

YENİ İMAJI İLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

Güzel sanatçı 22'nci albümü 'Yeni Aşkım' için imajını değiştirdi. Yüksek bel slip bir jean şort ve turkuaz tonlarında, omuzları açıkta brakan kruvaze model bir bluz giydi