Shakespeare, Karagöz perdesine çıktı

Dünyanın en popüler yazarı Shakespeare'in Hamlet'i Türkiye'nin geleneksel gölge oyunu Karagöz'e uyarlandı.

Hamlet ilk defa Karagöz sahnesinde!

Oyuncu, yazar Ayhan Hülagü'nün yönettiği tek kişilik oyun ile 700 yıllık Karagöz gölge oyunuyla ile 400 yıllık Shakespeare oyunu bir araya geldi. Amerika'da izleyiciyle buluşan 'Hamlet Rüyası' adlı oyun uluslararası festivallerde sahnelenecek.

İngiliz yazar William Shakespeare dünyada oyunları en çok sahnelenen yazar olarak biliniyor. Amerika'da geleneksel Anadolu gösteri sanatlarını tanıtmak amacıyla kurulan U.S. Karagoz Theatre Company sıra dışı bir projeyle Hamlet oyununu yeniden sahneye taşıdı. Tiyatronun sanat yönetmeni Ayhan Hülagü'nün yönetip tek başına tüm karakterleri canlandırdığı oyun, hayal perdesinde gölge oyunu formatında seyirciyle buluşuyor. Oyunda Amerika'ya yerleşen iki dostun kendi tiyatrolarını kurup Hamlet oyununu oynama sürecini konu ediniyor.

Ünlü oyun geleneksel Karagöz gösterisi için yeniden yazıldı. Gelenek formda olduğu gibi tek sanatçı tarafından oynatılıyor. 12 karakterin seslendirildiği oyun için 30 yeni kukla geleneksel formatta tasarlandı. UNESCO tarafından Türkiye'nin somut olmayan kültürel miras ilan edilen Karagöz gölge tiyatrosu yeni yorumuyla Amerika'da gösterilere başladı.Dünya prömiyerini Baltimore Theatre Project'te yapan oyun, Amerika'daki gösterimlerinin ardından Fas Uluslararası Tiyatro Festivali'nde seyirciyle buluşacak.

Dünyanın saygın festivallerinde perde açan, atölyeler düzenleyen U.S. Karagoz Theatre Company, tarihinde Karagöz gölge oyununu ilk defa Broadway'e taşıyan ekip olarak biliniyor.

Kaynak: Bültenler