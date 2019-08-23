Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım hayatını kaybetti
Minik Serçe lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu'nun bir süredir rahatsız olan babası Sami Yıldırım 91 yaşında hayatını kaybetti.
Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sezen Aksu'nun bir süredir solunum yetmezliği sıkıntısı yaşayan 91 yaşındaki babası Sami Yıldırım, hayata gözlerini yumdu.
5 GÜN HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Sami Yıldırım, 18 Temmuz'da aniden rahatsızlanınca, yakınlarının çağırdığı ambulansla apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Yıldırım'ın solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenmiş ve 5 gün tedavi görmüştü.
Sezen Aksu'nun annesi Şehriban Yıldırım ise 3 yıl önce hayatını kaybetmişti.