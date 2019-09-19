Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! Artık sahnelere dönmeyecek

Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! Artık sahnelere dönmeyecek

Türk pop müziğinin Minik Serçesi Sezen Aksu, hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. Aksu, "Sahnelere geri döner misiniz?" sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" dedi.

19.09.2019 14:37
Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! Artık sahnelere dönmeyecek

Geçtiğimiz ay babası Sami Yıldırım'ı kaybeden Sezen Aksu, hayranlarını üzen haberi kendisi duyurdu. Aksu, artık sahnelere dönmeyeceğinin altını çizdi.

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra Kanlıca'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışında muhabirlerle konuşan Sezen Aksu, yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü.

"BUNDAN SONRASI BENİM HAYATIM"

Minik Serçe, "Sahnelere geri döner misiniz?" sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" diyerek sevenlerini üzen haberi verdi.

"İSTEDİĞİ ŞARKIYI ALABİLİR"

Aksu, Murat Boz'un yeni albümünde kendisinden şarkı alacağı haberlerini de, "Murat'ı çok severim istediği şarkımı alabilir" diyerek doğruladı.

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YORUMLAR (11)

  • TIRCI OSMAN:
    Bende zaten TIRcı falan değilim lakabıma bakmayın, eğliyetim falan yok araç kullanmam, işçiydim hala işçiyim ben abi, ameleyim teknik konulardan anlarım sosyal metroya duyrulur
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  • PAŞALI:
    Yok ben üzülmedim. önceden minik serçeyi çok ama çok fazla severdim şimdi o kadar fazla nefret ediyorum.
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  • VATANDAŞ:
    minik serçe artık kart serçe oldu sahneye dönerse biliyorki çuvallayacak bir çuval inciri berbat edecek
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  • İSTANBULLU:
    PKK sevici sanatcı, parasını milletten kazanır ama millete kurşun sıkanın sempatizanı nasıl sanatçı denirki
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  • ALİ ZAT:
    Minik Kuş, tarihini yazmış derken. . . PKK nın tarihini demek istedin herhalde
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  • YARCAN:
    apo akıllı ol. sezen aksu moon face denen bir hastalıktan dolayı böyle yani estetikten değil. yarın sende öyle olabilirsin. sağlık dile konuyu birdaha hiç açma akıllı oğlan seni.
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  • MİNİK KUŞ:
    Dengesiz cahil. Bu kadın dediğin Türk poponun tarihini yazan kişi. Allah sana akıl fikir versin. Sana çoooook üzüldüm.
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