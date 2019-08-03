Seyyar satıcılar eylem yaptı, çocuklar dökülen sebzeleri topladı

Kaynak: DHA

ERZURUM'da sebzeleri yere döküp bir tablayı da ateşe vererek eylem yapan seyyar satıcılardan 2'si, polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. Mahallede oturan iki kız çocuğu ise dökülen sebzeleri toplayıp, mutlu bir şekilde evlerine götürdü.Merkez Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde, zabıtaların kendilerine satış yaptırmadığını öne süren 10 seyyar satıcı, eylem yaptı. Tabladaki meyve ve sebzeleri yola döken seyyar satıcılardan birisi, ekmek teknesine benzin döküp ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya müdahale etti. Toplanan kalabalığı uzaklaştıran polis, seyyar satıcılar tarafından bırakılan tablaları sürerek yoldan kaldırdı. Yanan tabla da itfaiye tarafından söndürüldü. Polis, seyyar satıcılardan Ç.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı.Tek isteklerinin özgürce satış yapmak olduğunu söyleyen seyyar satıcılar, ailelerini geçindirmek zorunda olduklarını belirtti. Belediyenin kendilerine tahsis ettiği yerin dışında satış yapamadıklarını ifade eden satıcılar, tepkilerini dile getirmek için böyle bir eylem yaptıklarını söyledi.Bu arada, iki kız çocuğu, seyyar satıcılar tarafından yere dökülen sebzeleri topladı. Çocuklar, ellerinde sebzeler ile mutlu bir halde evlerine gitti.