Şeyma Subaşı ve Çağla Ayça Altunkaya, Acun Ilıcalı'yı takdir etti

30.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:41

Snob Magazin'in haberine göre;& ;Çağla Ayça Altunkaya, Ilıcalı'nın 73 milyon TL toplandığını duyurduğu paylaşımının altına alkış ve kalp emojisi koydu.





Ayça'dan sonra Şeyma da yorum yaptı

Şeyma Subaşı, Ayça Çağla Altunkaya'nın yorumundan yaklaşık 1 saat sonra Ilıcalı'nın paylaşımının altına "Sonsuz alkış" yorumunda bulunup, alkış ve Türk bayrağı emojisi koydu. Subaşı'nın, eski eşini yaptığı yayından ötürü tebrik etmesi dikkat çekti.



