Şeyma Subaşı ve Çağla Ayça Altunkaya, Acun Ilıcalı'yı takdir etti
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Şeyma Subaşı ve Çağla Ayça Altunkaya, Acun Ilıcalı'yı takdir etti

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasında 73 milyon TL bağış yapıldığını açıklamıştı. Ilıcalı'nın yaptığı paylaşımının altına aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Ayça Altunkaya ve eski eşi Şeyma Subaşı da yorum yaptı

30.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:41
Şeyma Subaşı ve Çağla Ayça Altunkaya, Acun Ilıcalı'yı takdir etti

Snob Magazin'in haberine göre;& ;Çağla Ayça Altunkaya, Ilıcalı'nın 73 milyon TL toplandığını duyurduğu paylaşımının altına alkış ve kalp emojisi koydu.

Ayça'dan sonra Şeyma da yorum yaptı

, Ayça Çağla Altunkaya'nın yorumundan yaklaşık 1 saat sonra Ilıcalı'nın paylaşımının altına "Sonsuz alkış" yorumunda bulunup, alkış ve Türk bayrağı emojisi koydu. Subaşı'nın, eski eşini yaptığı yayından ötürü tebrik etmesi dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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