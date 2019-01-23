Şeyma Subaşı, Sevgilisi DJ Guido Senia'nın Atkısıyla İstanbul'a Döndü

Şeyma Subaşı,Phuket tatilinden sevgilisinin atkısıyla döndü. Subaşı,Fransız DJ'in geçtiğimiz ay, "Satılık ruh yoktur" yazılı atkısıyla paylaştığı fotoğrafını beğenmişti.

PAYLAŞIMINDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI

Guido Senia ve ailesi ile birlikte Tayland'da tatil yapan Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a döndüğünü takipçilerine duyurdu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın paylaşımında ise dikkat çeken bir detay vardı.

SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER

Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia, sarmaş dolaş verdiği pozla sevgili olduklarını doğrulamıştı.

SEVGİLİSİNİN ATKISIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Tayland'dan İstanbul'a dönüş yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından sevgilisi Guido Senia'nın atkısı ile paylaşım yaptı.