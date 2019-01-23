Şeyma Subaşı, Sevgilisi DJ Guido Senia'nın Atkısıyla İstanbul'a Döndü
Phuket tatilinde beraber anıldığı DJ Guido Senia ile fotoğrafları ortaya çıkan Şeyma Subaşı, İstanbul'a boynunda Senia'nın atkısıyla döndü.
Şeyma Subaşı,Phuket tatilinden sevgilisinin atkısıyla döndü. Subaşı,Fransız DJ'in geçtiğimiz ay, "Satılık ruh yoktur" yazılı atkısıyla paylaştığı fotoğrafını beğenmişti.
PAYLAŞIMINDAKİ DETAY DİKKATLERDEN KAÇMADI
Guido Senia ve ailesi ile birlikte Tayland'da tatil yapan Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a döndüğünü takipçilerine duyurdu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın paylaşımında ise dikkat çeken bir detay vardı.
SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER
Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia, sarmaş dolaş verdiği pozla sevgili olduklarını doğrulamıştı.
SEVGİLİSİNİN ATKISIYLA PAYLAŞIM YAPTI
Tayland'dan İstanbul'a dönüş yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından sevgilisi Guido Senia'nın atkısı ile paylaşım yaptı.
YORUMLAR (69)
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Servet avcisi bu seymaCevap Yaz Yayından Kaldır
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E O KADAR PARAYI TEK BAŞINA YE YE BİTMEZ. . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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50likten bıkmak. . . bravo şeyma yaşa bu hayatı guido taş gibi devam!Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Şeyma vampir gibi çıkmış bu adamdan acun kadar kan çıkmazCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Apar topar niye boşandığı ortaya çıktı.biraz zaman geçseydi bari ondan sonra görüntülenseydin...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır