Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı DJ Guido Senia, Takipçisinin İsteğiyle Türkiye'ye Geliyor

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı ve İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor. DJ'lik yapan Senia'ya Instagram'dan ilginç bir talep geldi. Türk takipçinin "İstanbul'da parti yap" isteğine ünlü DJ, "Evet hadi yapalım" cevabını verdi.

"PARTİDE 30 BİN KİŞİ İSTİYORUM"

Şeyma Subaşı'yla yaşadığı aşktan dolayı yakın markajda olan Ünlü DJ'ye Türk takipçilerden "İstanbul'da da parti yap" talebi geldi. Senia bu talebe, "Evet hadi yapalım. Partide 30 bin kişi istiyorum" cevabını verdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tatillerine sessiz sedasız devam eden ikilinin, aynı evde kaldıkları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.