Sevgilisiyle en özel anlarını paylaşan Şeyma açılan göğsünü ateş emojisiyle kapattı

Sevgilisiyle en özel anlarını paylaşan Şeyma açılan göğsünü ateş emojisiyle kapattı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guid Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle birbirinden özel pozlarını paylaştı. Ancak Şeyma'nın bazı fotoğraflarındaki çarpıcı detay dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

10.10.2019 16:29
Sevgilisiyle en özel anlarını paylaşan Şeyma açılan göğsünü ateş emojisiyle kapattı

Şeyma Subaşı, yaza ve Ibiza'ya bir veda niteliği taşıyan paylaşımda bulundu. Yaz mevsiminin neredeyse tamamını sevgilisi Guido ile birlikte Ibiza'da geçiren Şeyma Subaşı, bir dönem ayrılık aşamasına geldiği sevgilisi ile arasını düzelttikten sonra dikkat çekici paylaşımlarına yeniden başladı.

BİRBİRİNDEN ÖZLE POZLAR

Şeyma Subaşı, sevgilisiyle çekilmiş özel karelerini ilk kez yayınladı. Subaşı'nın bazı pozları ise oldukça dikkat çekiciydi. Bir fotoğrafında açılan göğsünü ateş emojisiyle kapatan Subaşı, aynı pozda bir erkeğin ellerinin kalçasında olması gözlerden kaçmadı. Art arda özel anlarını takipçileriyle paylaşan Subaşı'nın, diğer bir pozunda ise sevgilisiyle yatakta olması dikkat çekti.

İşte Subaşı'nın en özel anları;

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