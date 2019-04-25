Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisine Dikkat Çeken Gönderme: Yeterli Olmuyor
Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı göndermeyle dikkatleri üzerine çekti. Subaşı paylaştığı fotoğrafa, "Yeterli olmuyor." notunu ekledi.
Geçtiğimiz yılın son günlerinde İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia ile birlikte görüntülenen ve o zamandan bu yana tutkulu bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla sevgilisine göndermeler yapmaktan geri durmuyor.
"YETERLİ OLMUYOR"
Senia ile yaşadığı beraberlik sırasında spora ve özellikle de boksa daha çok ilgi duymaya başladığı görülen Subaşı, hesabından yaptığı son paylaşımla boksun kendisi için bir tutkuya dönüşmeye başladığı gösterdi. Geride bıraktığımız haftalarda İtalyan sevgilisini İstanbul'da ağırlayan ve sonrasında da ona boks eldivenleri hediye eden Subaşı, bir kum torbası çalışmasının ardından elinde boks eldivenleriyle torbaya sarılmış olarak göründüğü kareyi "Yeterli olmuyor" sözleriyle paylaştı.
YORUMLAR (19)
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Şeyma Allah canını alsın , dedim herhalde başına birşey geldi HİÇ ŞEYMA HABERİ yok diyordum , yine çıktın ha. . !!Senden haber almayınca işlerimiz ters gidiyor, aman HERŞEYİNE DİKKAT ET. . . . !!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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yakıyorsun ortalığıııı şeymaaaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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sigaraya zam yapıldı bakan çıktı dedi kimse içmesin diye yaptık ekmeğe zam yapıldı kesin bunuda kimse yemesin diye yaptılar ne kadar sağlığımızı düşünüyorlar tebrik ediyorumCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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Akıllı kişiler . tek derdimiz vs yazıyorsunuz ama burası magazin sayfasıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır...Bİ SEN AKILLISIN BOŞVER: BAŞKA YERDE KOLAY KOLAY YORUM AÇILIYOR MU. . GALİBA ŞİMDİ AKILLI KİŞİLER DEMENİN NEDENİNİ KENDİN ANLAMIŞINDIR. AMA SEN YİNE DE BOŞVER EN AKILLI SENSİN. . BELLİ. . KİMSEDE BİLMİYOR ZATEN. . BURASI MAGAZİN DİYE. . BAK. . HER KONUDA HERKES BİRŞEYLER YAZIYOR. . DEŞARJ OLUYOR. . BAK BEN DE SANA İKİ KELAM YETİŞTİRDİM. . :):)TAKMA KAFANA VEYA BURAYA SEN TAKILMA İSTERSEN. . ZİRA. . MEMLEKETTEKİ AKILLI SAYISI FAZLA DEĞİL. . :):)1 Yayından Kaldır