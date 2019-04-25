Şeyma Subaşı'ndan Sevgilisine Dikkat Çeken Gönderme: Yeterli Olmuyor

Geçtiğimiz yılın son günlerinde İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia ile birlikte görüntülenen ve o zamandan bu yana tutkulu bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla sevgilisine göndermeler yapmaktan geri durmuyor.

"YETERLİ OLMUYOR"

Senia ile yaşadığı beraberlik sırasında spora ve özellikle de boksa daha çok ilgi duymaya başladığı görülen Subaşı, hesabından yaptığı son paylaşımla boksun kendisi için bir tutkuya dönüşmeye başladığı gösterdi. Geride bıraktığımız haftalarda İtalyan sevgilisini İstanbul'da ağırlayan ve sonrasında da ona boks eldivenleri hediye eden Subaşı, bir kum torbası çalışmasının ardından elinde boks eldivenleriyle torbaya sarılmış olarak göründüğü kareyi "Yeterli olmuyor" sözleriyle paylaştı.