: Şeyma Subaşı, kendisini eleştiren Fatih Altaylı'ya sert çıktı: Beni erkekler takip etmesin

06.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:27

Sık sık yurt dışına çıkan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda Türk Hava Yolları'na seslenerek İbiza'ya aktarmasız uçmak istedi. Bu sözlerinden dolayı Fatih Altaylı tarafından eleştirilen Subaşı'dan konuya cevap gecikmedi.

"THY BİZİ BU ÇİLEDEN KURTARIN"

Şeyma Subaşı, THY'ye seslenerek "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" dedi. Subaşı'nın kısa sürede gündem olan videosunu köşesine taşıyan Altaylı ise sert sözlerle yüklenerek "Köy yanar, k… taranır' durumu" yorumu yaptı.

"ÇOK BİR ŞEY BEKLEMEYİN BENDEN"

Fatih Altaylı'nın kendisini eleştirdiğini gören Şeyma Subaşı ise yeni bir video yayınlayarak şunları söyledi: "Çok değerli ve başarılı Fatih Altaylı, bugün köşe yazısında beni yazmış. 'Köy yanar, k… taranır' demiş için. Eğer siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım. Kendimle gurur duyuyorum. Sanırım sizler için o kadar değerliyim ve beni öyle konumlara koydunuz ki; politikadan konuşmamı, ülkeyi kurtarmayı bekliyorsunuz. Arkadaşlar ben Şeyma'yım. Zaten saç, makyaj, güzellik, spor, kıyafet paylaşıyorum o kadar. Ben size bir şey vermedim ki. Çok bir şey beklemeyin benden, bende sadece bunlar var. Çok şeyler yok bende, ancak bu kadar var. Bende boş şeyler var. Beni erkekler takip etmesin, kızlar takip etsin sadece."

Fatih Altaylı

"MEMLEKET NELERLE BOĞUŞUYOR, BU KIZCAĞIZ NE İSTİYOR"

Fatih Altaylı köşe yazısında Şeyma Subaşı hakkında şunları söylemişti:

"Şeyma Subaşı, THY'den talepte bulunmuş.

'İbiza'ya gitmek aktarmalarla 9 saati buluyor, perişan oluyoruz. Lütfen buraya direk uçuş koyun.'

THY bu talebi kabul eder mi bilmiyorum.

Ancak tam bir "Köy yanar, k… taranır" durumu.

Memleket nelerle boğuşuyor, bu kızcağız ne istiyor!

E o da haklı tabii…

Alışmıştı özel uçaklara.

Şimdi aktarma…

Zor hayat."

Haber Videosu