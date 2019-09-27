Şeyma Subaşı İstanbul'da yaşanan deprem sonrası mini elbiseli pozunu paylaşınca tepki çekti

Şeyma Subaşı İstanbul'da yaşanan deprem sonrası mini elbiseli pozunu paylaşınca tepki çekti

Dün saat 13.59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrasında yaşanan sarsıntılar vatandaşın yüreğini ağzına getirirken Şeyma Subaşı, Instagram hesabından mini elbiseli pozunu paylaştı.

27.09.2019 09:45
Şeyma Subaşı İstanbul'da yaşanan deprem sonrası mini elbiseli pozunu paylaşınca tepki çekti

İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Depremi hisseden binlerce insan korku dolu anlarını sosyal medya hesaplarından yayınlarken en ilginç paylaşım Şeyma Subaşı'dan geldi.

MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIM YAPTI

Deprem sonrası yaşanan sarsıntılardan dolayı binlerce vatandaş evlerine giremediği için park ve bahçelerde sabahladı. Şimdilerde yurt dışında tatilde olan Şeyma Subaşı ise Türk halkı diken üstündeyken mini kırmızı elbiseli pozunu paylaştı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Subaşı'nın depremle ilgili bir paylaşım yapmayarak günlük yaşantısına devam etmesi de takipçilerini kızdırdı.

BORNOZLA POZ VERMİŞTİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, dün sabah saatlerinde de Paris'te kaldığı lüks otelin balkonunda verdiği pozu paylaştı. Subaşı'nın bornozla poz verdiği fotoğrafa beğeni yağdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.

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YORUMLAR (37)

  • MİLLİ ASALAĞIMIZ:
    Bu pisliği haber yaptığınız sürece o da insagrama fotograf koymaya devam edecek. Akıllı olun da reklamına prim vermeyin. . . . . ne dersiniz ?
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  • AVCİ:
    Bunlar hep Acun ve onun gibi servet sahiplerinin kendilerini kullandirip sonra kendisini bu avcilardan kurtarip, milletin basina bela etmelerinin sebebidir.
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  • DOĞA:
    Herkesin bir düşünce şekli var herkesin bir yaşam şekli var . kimse kimsenin değer yargılarını sorgulayamaz . yaşam biçimini sorgulayamaz kimsenin kimseyi sorgulamaya kimsenin kimseyi yargılamaya hakkı yok. saygı saygı ve yine saygı
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  • BAYAN:
    Cok afetler bu insanlar yuzunden oluyor.. Edep yok haya yok.. Islam duzgun yasanmayip yeryuzunde Allahin emirlerine zit yasadigimiz muddetce, yeryuzu die gelip, Rabbine sikayet de bulunur.. Az ceki duzen be insalnlar
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  • ZZZ:
    başkasının günahını bizden mi cıkariyor. Hiç inandırıcı ve mantıklı gelmedi bana
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  • DEİST:
    madem öyle neden yüzde 90 ı ateist fransa ve çek cumhuriyetinde afet olmuyor? neden bütün hırsızlık, ahlaksızlık, savaşlar islam ülkelerinde?
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  • OOZN:
    Senin derdin kıskançlık; bunlar sizin merakınızdan haber oluyor reytingi yaptıran sizsiniz sen yoluna bak bayan
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  • BİLGİÇ:
    Yahudimisin sen. Yahudi dinine göre bu böyle. Bizim dinimizde Allah kurallar''ı Kur''an ile indirdi. Kurallara göre uyarsan diğer tarafta cennet bekler. Uymazsan cehennem. Burası bizim sınanma yerimiz. Kötü birşey yaptığında dünya''da etkisini görecekmisin sanıyorsun. Cehennemde yanacaksın ;) Ayrıca Allah eşit hak dağıtır. Başkası soyunuyor diye masumun canına kıymaz. Zekanı kullan biraz.
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