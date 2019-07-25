Şeyma Subaşı, imza gününde gözyaşlarına boğulan genç hayranını sarılarak teselli etti
Sadece Şeyma kitabının ilk imza gününde sevenleriyle bir araya gelen Şeyma Subaşı, genç hayranının gözyaşlarıyla karşılaştı.
Geçtiğimiz ay Sadece Şeyma kitabıyla raflarda yerini alan ve Şeyma Subaşı, dün Emaar Square Mall'da gerçekleştirilen imza törenine katıldı.
SARILARAK TESELLİ ETTİ
Dün ilk imza gününü gerçekleştiren Şeyma Subaşı için hayranları İstanbul'da bir AVM'ye akın etti. Uzun bir kuyruk oluşturan hayranları ile Subaşı, tek tek fotoğraf çektirerek ilgilendi. Genç bir hayranının gözyaşlarına boğulduğunu gören Subaşı, sarılarak teselli etti.
ELEŞTİRİLDİ
Görüntünün sosyal medyaya düşmesiyle eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Takipçilerin çoğu duruma olumsuz yorumlarla tepki gösterdi.
"İYİ Kİ VARSINIZ"
Sosyal medya hesabı Instagram'da gün içinde birçok anını paylaşan Subaşı, imza gününü de es geçmedi.
Subaşı, imza gününde çektirdiği fotoğrafları da duygusal bir notla paylaştı. Subaşı paylaşımında "Bugün harika bir gündü... Beni sevenlerin bu güzel ilgisini yakından hissetmek o kadar değerli ki! Hepinize vakit ayırıp geldiğiniz, o sıcak gülümsemenizle güzel dileklerinizi paylaştığınız için binlerce kez teşekkürler! İyi ki varsınız..." dedi.
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Şu kızın da imza gününe gidiyorsunuz ya. . Geleceğimiz yeni nesillere kalırsa gerçekten durum vahim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kitabına yazdıklarına gelmiyorum bile. en başta oturuşu oturuş değil. toplu taşımada bacaklarını açıp yanındakileri rahatsız eden hanzolar gibi yayılmış.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ağlanılacak o kadar şey varken ağlayacaksan elinden kayıp giden zamana ağlaCevap Yaz Yayından Kaldır
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ben böyle bişey görmedimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir gün hayallerim gerçek olacak. imza gününde ünlü birine boş senet imzalatacağım :)Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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ALLAH akıl fikir versin :DCevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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Ağlıyorsun çünkü sen bir pizzasın. . .Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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BÜYÜK İHTİMALLEEEEEEEEEEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Yayından Kaldır
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kıyamet alemetleri bunlarCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Türkiyede saçma sapan şeyler yap inanılmaz para kazanırsınız gzekalı çok çünküCevap Yaz 11 Yayından Kaldır