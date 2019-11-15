Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anların videosunu yayınladı
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Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anların videosunu yayınladı

Düzgün fiziğiyle herkesi mest eden Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dans yaptığı anların videosunu yayınladı. Subaşı'nın videoyu "Flah flash Şeyma Subaşı direk dansı yaptı" notuyla yayınladı.

15.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:08
Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anların videosunu yayınladı

Yakın zaman önce YouTube kanalı açarak gündelik yaşantısını paylaşan , son yayınladığı videosuyla ağızları açık bıraktı. Direk dans videosunu paylaşan Subaşı, manşet olacağı haberler için kendi başlığını da yazdı.

DİREK DANSI YAPTI

Acun Ilıcalı ile olan ilişkisiyle gündeme bomba gibi düşen , cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız pozlarını paylaşan Subaşı, bu sefer de direk dansı yaptığı anların videosunu paylaştı. Subaşı'nın videosu kısa sürede binlerce kez görüntülendi.

HAKKINDA ÇIKAN HABERLERİ TİYE ALDI

Yaptığı her paylaşımla olan Subaşı, bu konuyu tiye aldı. Subaşı videosunu "Flash Flash Şeyma Subaşı direk dansı yaptı. İşte o goruntuler Ama 'direk' Yakında youtube kanalimda" notuyla yayınladı.


Haber Videosu: Şeyma Subaşı, direk dansı yaptığı anların videosunu yayınladı
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