Şeyma Subaşı'dan Yeni Sevgilisine İlginç Hediye
Şeyma Subaşı, İstanbul'u ziyarete gelen ve her anında ona eşlik ettiği sevgilisi Guido Senia'ya aldığı boks eldivenleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile evliliğini tek celsede noktaladıktan sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı.
İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih eden Subaşı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen sevgilisi ile İstanbul turu yaptı. Subaşı, son olarak sevgilisine aldığı hediyeyle gündeme geldi.
BOKS ELDİVENİ ALDI
Artık aşklarını gizlemeyerek sosyal medyada sık sık birbirleriyle ilgili paylaşım yapan çiftten Senia, son olarak Subaşı'nın kendisine aldığı 3 tane boks eldiveninin fotoğrafını paylaştı. Senia paylaşımına kalp emojisi ekleyerek Subaşı'ya teşekkür etti.
Çift son olarak İstanbul gezintisinde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak aşklarını ilan etmişti.
YORUMLAR (137)
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Millet ekmek derdin de Şeyma da erkekCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Acun ilicali bunun yaptiginin 1000000 den fazlasini yapiyordur AMA onemli olan gostermeye ihtiyac duymamak.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Survivor baydi 3sene önceydi Acun görmesin burayi;) artık level atladik;) onlarla eğlenip keyifli vakit gecirip stres attığımızi ogrenirse hepimizi adaya yollar yorumvivor 2222oylama sunar.cepten 10 TL bedavayken tadını çıkaralım:))yeniden evlenir bosanir;)çocuk yetişmez ama:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yanaklar aşağı doğru gidiyor göbek artık saklanamiyor saçlar az kalmış göz kapakları göz altları şis yaş tepeden hızla iniyor boyu kadar çocukları var hergun yamyamlarin içinde milyonlarca mil puanı var ucmaktan böyle birini hergün ceksen üstüne üstlük birde cocuk dogursan bu adama kaç gün dayanirdiniz ben merak ediyorum?eskiden memur devlet kapısı güvenli gelicekti ne zamandir zenginlerin yani başı olduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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geberemediCevap Yaz 3 Yayından Kaldır