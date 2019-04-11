Şeyma Subaşı'dan Yeni Sevgilisine İlginç Hediye

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile evliliğini tek celsede noktaladıktan sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı.

İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih eden Subaşı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen sevgilisi ile İstanbul turu yaptı. Subaşı, son olarak sevgilisine aldığı hediyeyle gündeme geldi.

BOKS ELDİVENİ ALDI

Artık aşklarını gizlemeyerek sosyal medyada sık sık birbirleriyle ilgili paylaşım yapan çiftten Senia, son olarak Subaşı'nın kendisine aldığı 3 tane boks eldiveninin fotoğrafını paylaştı. Senia paylaşımına kalp emojisi ekleyerek Subaşı'ya teşekkür etti.

Çift son olarak İstanbul gezintisinde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak aşklarını ilan etmişti.